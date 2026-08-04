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Спорт

Бразильский боец UFC Аллан Насименту скончался в возрасте 34 лет

Смешанные единоборства
время публикации: 04 августа 2026 г., 08:02 | последнее обновление: 04 августа 2026 г., 08:05
Бразильский боец UFC Аллан Насименту скончался в возрасте 34 лет
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Бразильский боец UFC Аллан Насименту скончался в возрасте 34 лет
AP Photo

Бразильский боец смешанных единоборств Аллан Насименту, выступавший в UFC в наилегчайшем весе, скончался в возрасте 34 лет. О его смерти сообщила организация UFC.

По данным UFC, утром 3 августа Насименту был найден без признаков жизни у себя дома после предполагаемого сердечного приступа, произошедшего во сне. Прибывшие медики пытались реанимировать спортсмена, однако спасти его не удалось.

Аллан Насименту начал профессиональную карьеру в 2011 году, а в UFC выступал с 2021 года. За это время он провел шесть поединков в сильнейшей лиге мира, одержав четыре победы и потерпев два поражения. Всего на его счету 22 победы и 7 поражений в профессиональной карьере. Последний бой бразилец провел в июне 2026 года, уступив раздельным решением судей Митчу Рапозо.

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