Экономика
Экономика

Минсвязи отложил прекращение работы мобильных сетей 2-го и 3-го поколений

Связь
время публикации: 04 декабря 2025 г., 19:54 | последнее обновление: 04 декабря 2025 г., 19:54
Минсвязи отложил прекращение работы мобильных сетей 2-го и 3-го поколений
Photo by Nati Shohat/Flash 90

Менее чем за месяц до даты окончательного прекращения работы сетей сотовой связи 2-го и 3-го поколений министерство связи обнаружило, что сотни тысяч устройств 2G и 3G все еще не заменены операторами, хотя дата закрытия сетей, 1 января 2026 года, была объявлена еще в 2021 году.

В связи с этим было принято решение не отключать сети 2G и 3G 1 января 2026 года одномоментно, а превратить их закрытие в постепенный процесс, за сроки реализации которого будут отвечать сотовые операторы.

При этом операторы будут обязаны к 1 февраля освободить критически важные для сетей 5-го поколения низкочастотные полосы (800/900 МГц).

В министерстве предупреждают, что работа старых сетей на оставшихся частотах (высоких: 1,800-2,100 МГц) может привести к проблемам с приемом, особенно внутри зданий. Поэтому минсвязи рекомендует общественности заранее обзавестись устройствами, поддерживающими связь 4G и 5G.

Министерство намерено обязать операторов, которые владеют сотовой инфраструктурой, поддерживать специализированную сеть 2G для экстренных вызовов до конца 2028 года. Эта сеть будет обслуживать всех абонентов, даже тех, кто не является прямыми клиентами владельца инфраструктуры, таких как туристы, и будет продублирована дополнительной инфраструктурой для полной отказоустойчивости.

