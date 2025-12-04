x
Экономика

Средняя зарплата в Израиле снизилась на 3,1%, в хайтеке – выросла на 3,4%

время публикации: 04 декабря 2025 г., 20:24
Средняя зарплата брутто в Израиле снизилась в октябре 2026 года на 3,1% с 14058 шекелей до 13620 шекелей. Вместе с тем, речь идет о сезонном снижении средней зарплаты, характерном для октября.

По отношению к средней зарплате в октябре 2024 года речь идет о росте на 2,9%.

Количество наемных работников составило в октябре 4,069 миллиона человек, практически без изменений по сравнению с сентябрем 2025 года и на 2,2% выше показателя октября 2024 года (3,981 миллиона человек).

Средняя зарплата в хайтеке выросла в сентябре на 3,4% с 32244 до 33366 шекелей. Рост по сравнению с сентябрем 2024 года составил 6,3%.

