Amazon вложит более 10 млрд евро в развитие логистических центров в Европе

Amazon объявила о новых инвестициях в Европу: компания вложит более 10 млрд евро в расширение и модернизацию сети фулфилмент-центров, а также создаст еще 25 тысяч рабочих мест в регионе.

Как сообщается на сайте Amazon, инвестиции будут направлены в том числе на внедрение новых робототехнических систем и ускорение доставки. Компания представила обновленную версию автономного складского робота Proteus, который сможет работать не только в зонах погрузки, но и по всей территории логистических объектов.

Новая версия Proteus использует ИИ и способна принимать от сотрудников текстовые команды на обычном разговорном языке: робот самостоятельно определяет приоритет задачи, маршрут и время выполнения. Развертывание таких роботов в Европе Amazon планирует начать в первой половине 2027 года.

Кроме того, Amazon намерена внедрять в европейских центрах систему STARK, которая забирает с конвейера контейнеры с товарами и помещает их на тележки. Эта система уже тестировалась в Барселоне и должна появиться на 15 объектах в Европе к 2027 году. Компания также расширит использование робота Vulcan, оснащенного сенсорами и способного работать с товарами в труднодоступных местах.

Amazon утверждает, что новые технологии должны снизить физическую нагрузку на сотрудников и ускорить обработку заказов. В компании подчеркивают, что роботы предназначены для выполнения повторяющихся и тяжелых операций, тогда как работники смогут переходить к более квалифицированным задачам.

Reuters отмечает, что новые инвестиции Amazon в европейскую логистику происходят на фоне более широкого роста расходов компании на искусственный интеллект и инфраструктуру. В 2025 году Amazon инвестировала в Европу более 60 млрд евро; штат компании в регионе составляет около 230 тысяч человек без учета подрядчиков и сезонных работников.