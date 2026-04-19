Больница "Ихилов" и Amazon подписали соглашение о партнерстве в сфере медицинского ИИ
время публикации: 19 апреля 2026 г., 10:49 | последнее обновление: 19 апреля 2026 г., 10:52
Тель-авивская больница "Ихилов" и корпорация Amazon подписали соглашение о стратегическом партнерстве, предусматривающее разработку решений на основе искусственного интеллекта в сфере медицины. Об этом сообщила пресс-служба больницы.
В "Ихилове" заявили, что сотрудничество между больницей и Amazon продолжается уже несколько лет. В его рамках клинические и операционные данные медицинских систем были переведены в облачную инфраструктуру. По данным больницы, этот шаг был реализован на практике и в период войны.
Как отмечают в "Ихилове", новое соглашение должно расширить использование облачных технологий и ИИ для разработки медицинских решений.
