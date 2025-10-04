Шоколад подорожает: Гана, второй по величине производитель какао в мире, повышает закупочную цену

Гана, второй по величине производитель какао в мире, объявила о повышении на 12,3% фиксированной закупочной цены для фермеров на сезон 2025/26 года. Это уже вторая корректировка цены в этом году, при том что обычно цена устанавливается один раз в год.

Этот шаг был предпринят после того, как Кот-д'Ивуар – крупнейший в мире производитель какао – поднял свою закупочную цену.

И Гана, и Кот-д'Ивуар, которые поставляют более 60% мирового какао, в последние годы страдают от засухи. Контрабанда также сильно ударила по Гане: по оценкам, в сезоне 2023/24 года было потеряно 160000 тонн какао.

Представитель Совета по какао (COCOBOD) Джером Куаку Сэм отметил: "Пересмотр цены действительно поможет обуздать контрабанду".

Эта корректировка сигнализирует о решимости Ганы защитить своих фермеров и сохранить паритет со своим региональным партнером, одновременно обеспечивая стабильность на мировом рынке какао. По оценкам экспертов, меры, принятые Ганой, ведут к подорожанию шоколада.