04 сентября 2025
04 сентября 2025
Экономика

Бецалель Смотрич: "Если банк Израиля не снизит учетную ставку, я снижу налоги"

время публикации: 04 сентября 2025 г., 21:06 | последнее обновление: 04 сентября 2025 г., 21:06
Бецалель Смотрич: "Если банк Израиля не снизит учетную ставку, я снижу налоги"
Yonatan Sindel/Flash90

Министр финансов Бецалель Смотрич на встрече с руководством предпринимательского сектора обрушился с критикой на председателя Банка Израиля профессора Амира Ярона.

Глава минфина подчеркнул, что "независимость главы центробанка критически важна в современной экономике и он абсолютно не намеревается вмешиваться в его работу и не позволю никому вмешиваться", однако после при этом заявил, что "есть свобода слова" и что он считает, что Ярон ошибается: "Быть консерватором — это не мудрость".

При этом Смотрич пригрозил, что если Ярон не снизит в ближайшее время учетную ставку, он снизит налоги: "Точно так же, как монетарная политика находится в его компетенции и исключительной компетенции, так и фискальная политика находится в моей компетенции и исключительной компетенции".

Напомним, что в августе Банк Израиля оставил процентную ставку на уровне 4,5% в 13-й раз подряд, подчеркивая, что уровень инфляции и высокий уровень неопределенности из-за войны делает снижение ставки преждевременным.

В Банка Израиля в ответ на слова Смотрича сообщили, что "Банк Израиля принимает решения исключительно на основе профессиональных критериев. Высокая инфляция в первую очередь вредит слабым слоям населения, и её сдерживание является необходимым условием нормальной экономической деятельности".

Экономика
