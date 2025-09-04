x
04 сентября 2025
04 сентября 2025
04 сентября 2025
последняя новость: 20:01
04 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Экономика

Hyundai оснастит южнокорейские танки израильскими "Ветровками"

Вооружения
Корея
Международные соглашения
время публикации: 04 сентября 2025 г., 18:58 | последнее обновление: 04 сентября 2025 г., 18:58
Hyundai оснастит южнокорейские танки израильскими "Ветровками"
Wikipedia.org. Фото: Staff Sgt. Jason Cochran

Израильская оборонная компания "Рафаэль" и южнокорейская компания Hyundai Rotem, дочерняя компания концерна Hyundai, занимающаяся производством подвижных составов, военной техники и заводского оборудования, подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Договор был подписан в Польше в рамках международной выставки оборонной техники MSPO 2025.

В рамках этого соглашения стороны будут заниматься совместной интеграцией, локализацией и производством системы активной защиты TROPHY ("Меиль Руах", или "Ветровка") на бронетехнике вооруженных сил Республики Корея, сообщает в четверг, 4 сентября, The Jerusalem Post.

В соответствии с договором, будет разработан "корейский" вариант системы активной защиты для танков К2. Партнеры не исключают в будущем расширения сотрудничества на бронетранспортеры и другие машины, а также поставок на внешние рынки.

На текущий момент "Ветровки" установлены на танках ЦАХАЛа, армии США, Германии, и вскоре они будут установлены на танках Великобритании и бронемашинах Финляндии.

