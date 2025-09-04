Великобритания: £1 млрд поставок для Украины оплачены за счет замороженных российских активов

Великобритания направила Украине более £1 млрд, полученных в качестве прибыли от использования замороженных российских активов, сообщает официальный сайт правительства Великобритании.

Министерство обороны Великобритании объявило, что свыше £1 млрд поставок для Украины (боеприпасы, ракеты ПВО, БПЛА, запчасти и сервисные контракты) оплачены средствами, полученными от использования иммобилизованных российских активов. Такое заявление сделал министр обороны Великобритании Джон Хили во время визита в Киев 3 сентября.

Ведомство уточняет, что Великобритания предоставила Украине £2,26 млрд в виде займа через фонд Extraordinary Revenue Acceleration. Погашение идет за счет поступлений от иммобилизованных активов.

В последние несколько месяцев Лондон ускорил поставки, включая "сотни тысяч" артбоеприпасов и "сотни" ракет для ПВО.