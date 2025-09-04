Bloomberg: Google обязали выплатить $425,7 млн по иску о нарушении конфиденциальности

Жюри федерального суда в Сан-Франциско постановило, что Google должен выплатить $425,7 млн компенсации по коллективному иску: компания продолжала собирать данные пользователей через сторонние приложения даже при отключенной настройке Web & App Activity.

Истцы требовали $31 млрд. Вердикт касается примерно 98 млн пользователей. Google заявила, что обжалует решение, сообщает Bloomberg.

Аналогичный процесс в июле завершился решением о выплате $314 млн по другому делу о мобильных данных Android.