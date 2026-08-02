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Израиль

В Иерусалиме избит водитель автобуса. Приостановлено движение минибусов к Старому городу

Транспорт
Иерусалим
Криминал
время публикации: 02 августа 2026 г., 19:18 | последнее обновление: 02 августа 2026 г., 19:26
В Иерусалиме избит водитель автобуса. Приостановлено движение минибусов к Старому городу
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В Иерусалиме избит водитель автобуса. Приостановлено движение минибусов к Старому городу
Yonatan Sindel/Flash90

Объединение профсоюзных комитетов работников транспорта и организация "Коах ле-овдим" уведомили компанию "Супербус" о том, что в рамках забастовочных санкций минибусы не будут ходить в Старый город Иерусалима до 22:00.

Профсоюз таким образом протестует против участившихся случаев насилия в отношении водителей общественного транспорта. Поводом для забастовки стало избиение водителя автобуса в Иерусалиме в субботу, 1 августа.

По информации новостной службы "Кан", несколько подростков напали на водителя, когда он остановился на светофоре. Водителю выбили передние зубы и нанесли другие телесные повреждения. Пострадавший находится в больнице. В интервью радиостанции водитель заявил, что не понимает, что стало причиной агрессии.

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