В Иерусалиме избит водитель автобуса. Приостановлено движение минибусов к Старому городу

Объединение профсоюзных комитетов работников транспорта и организация "Коах ле-овдим" уведомили компанию "Супербус" о том, что в рамках забастовочных санкций минибусы не будут ходить в Старый город Иерусалима до 22:00.

Профсоюз таким образом протестует против участившихся случаев насилия в отношении водителей общественного транспорта. Поводом для забастовки стало избиение водителя автобуса в Иерусалиме в субботу, 1 августа.

По информации новостной службы "Кан", несколько подростков напали на водителя, когда он остановился на светофоре. Водителю выбили передние зубы и нанесли другие телесные повреждения. Пострадавший находится в больнице. В интервью радиостанции водитель заявил, что не понимает, что стало причиной агрессии.