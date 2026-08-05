ЦАХАЛ разыскивает на юге Ливана группу израильских девушек, перешедших границу

Группа израильских девушек перешла границу с Ливаном в районе поселка Раджар. Военнослужащие ведут их поиск, пишет "Исраэль а-Йом".

Инцидент произошел на фоне обострения обстановки на северной границе, незадолго до того, как ЦАХАЛ в ответ на нарушение "Хизбаллой" соглашения о прекращении огня начал наносить удары по объектам террористической группировки на юге Ливана.

Сайт Ynet пишет, что границу пытались перейти десятки молодых людей, в основном девушек. Одна из девушек пыталась перейти границу с младенцем, но была задержана военнослужащими. В армии говорят, что из 40 человек проникнуть в Ливан удалось около 10.

Одна из нарушительниц границы в беседе с редакцией Ynet заявила, что они находятся в Ливане, на территории, находящейся под контролем ЦАХАЛа. "Чтобы победить в войне, нужно создавать поселения на этой земле", – заявила одна из девушек.

Телеканал "Кан-11" сообщил в вечернем выпуске новостей, что всех нарушительниц границы вернули на территорию Израиля и передали полиции для дальнейшего расследования.