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Мир

Переговоры Израиля и Ливана в Риме завершились раньше, чем планировалось

Ливан
Израиль
время публикации: 05 августа 2026 г., 20:36 | последнее обновление: 05 августа 2026 г., 20:36
Переговоры Израиля и Ливана в Риме завершились раньше, чем планировалось
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Переговоры Израиля и Ливана в Риме завершились раньше, чем планировалось
AP Photo

В Риме второй день проходят переговоры между представителями Израиля и Ливана при посредничестве США. Сегодняшний раунд завершился в 15:30, раньше запланированного, из-за последних событий на ливано-израильской границе.

Как сообщил журналист Барак Равид со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента США, стороны обсуждали широкий круг политических и военных вопросов. Американский чиновник назвал переговоры "очень продуктивными".

Барак Равид пишет, что переговоры должны возобновиться в четверг, 6 августа.

Журналист телеканала "Кан-11" Рон Кейс отмечает, что Ливан пытается использовать эти переговоры для оказания давления на Израиль, чтобы сократить масштабы ответных ударов ЦАХАЛа на нарушения "Хизбаллой" соглашения о прекращении огня.

Мир
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