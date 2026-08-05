Полиция сообщила о расследовании подозрений на изнасилование несовершеннолетней на севере Израиля

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила о начале расследования жалобы на изнасилование несовершеннолетней во время вечеринки. Жалоба была подана в субботу вечером. Речь идет о событиях, произошедших на севере страны.

В полиции уточнили, что в среду, 5 августа, были задержаны двое подозреваемых. Следственные органы намерены обратиться в суд с просьбой об их аресте.

В полиции отметили, что не могут раскрыть дополнительные детали, поскольку разбирательство проходит за закрытыми дверями.