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Израиль

Полиция сообщила о расследовании подозрений на изнасилование несовершеннолетней на севере Израиля

Расследование
Сексуальное насилие
Полиция
время публикации: 05 августа 2026 г., 19:54 | последнее обновление: 05 августа 2026 г., 19:54
Полиция сообщила о расследовании подозрений на изнасилование несовершеннолетней на севере Израиля
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Полиция сообщила о расследовании подозрений на изнасилование несовершеннолетней на севере Израиля
Flash90

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила о начале расследования жалобы на изнасилование несовершеннолетней во время вечеринки. Жалоба была подана в субботу вечером. Речь идет о событиях, произошедших на севере страны.

В полиции уточнили, что в среду, 5 августа, были задержаны двое подозреваемых. Следственные органы намерены обратиться в суд с просьбой об их аресте.

В полиции отметили, что не могут раскрыть дополнительные детали, поскольку разбирательство проходит за закрытыми дверями.

Израиль
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