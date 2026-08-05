Умер бывший защитник "Бейтара" и сборной Израиля

На 79-м году жизни умер легендарный израильский футболист Шимон Чарнуха.

Израильские СМИ называют его одним из величайших игроков столичного "Бейтара" всех времен.

Защитник выступал за "Бейтар" (Иерусалим) и "Маккаби" (Нетания).

Двукратный чемпион Израиля.

В 1968 году Шимон Чарнуха сыграл три матча за сборную Израиля.

По окончании карьеры футболиста, он тренировал молодежную команду "Бейтара". Среди его воспитанников Амит Бен Шошан.