Умер бывший защитник "Бейтара" и сборной Израиля
время публикации: 05 августа 2026 г., 20:47 | последнее обновление: 05 августа 2026 г., 20:47
Умер бывший защитник "Бейтара" и сборной Израиля
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На 79-м году жизни умер легендарный израильский футболист Шимон Чарнуха.
Израильские СМИ называют его одним из величайших игроков столичного "Бейтара" всех времен.
Защитник выступал за "Бейтар" (Иерусалим) и "Маккаби" (Нетания).
Двукратный чемпион Израиля.
В 1968 году Шимон Чарнуха сыграл три матча за сборную Израиля.
По окончании карьеры футболиста, он тренировал молодежную команду "Бейтара". Среди его воспитанников Амит Бен Шошан.
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