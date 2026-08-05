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Ближний Восток

Иран и Оман согласовали параметры судоходного маршрута через Ормузский пролив

Иран
Война с Ираном
Судоходство
Оман
время публикации: 05 августа 2026 г., 20:00 | последнее обновление: 05 августа 2026 г., 20:03
Иран и Оман согласовали параметры судоходного маршрута через Ормузский пролив
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Иран и Оман согласовали параметры судоходного маршрута через Ормузский пролив
AP Photo/Kamran Jebreili

Иран и Оман достигли взаимопонимания по географическим координатам судоходного маршрута через Ормузский пролив, сообщил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. По его словам, совместное заявление двух стран находится на завершающей стадии подготовки, если процессу не помешает "третья сторона", передает Reuters.

Багаи назвал переговоры между Тегераном и Маскатом профессиональными и продвигающимися вперед. При этом он подчеркнул, что само по себе соглашение Ирана и Омана не гарантирует безопасность судоходства в стратегически важном проливе.

По данным источников Reuters, обсуждаемая схема может предоставить Ирану контроль над судами, входящими через Ормузский пролив в Персидский залив. Вместе с тем собеседники агентства заявили, что ряд существенных деталей еще не согласован, и опровергли утверждение президента США Дональда Трампа о скором окончательном соглашении по открытию пролива.

Ближний Восток
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