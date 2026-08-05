Полиция расследует убийство мужчины в Тайбэ

Полицейские округа Шарон расследуют обстоятельства стрельбы в Тайбэ, в результате которой был убит 57-летний мужчина, житель Тиры.

На месте преступления находятся следователи и криминалисты, ведется розыск подозреваемых.

По предварительным данным, речь идет о преступлении, совершенном на почве кровной вражды.