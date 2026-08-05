Полиция расследует убийство мужчины в Тайбэ
время публикации: 05 августа 2026 г., 21:49 | последнее обновление: 05 августа 2026 г., 22:02
Полиция расследует убийство мужчины в Тайбэ
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Полицейские округа Шарон расследуют обстоятельства стрельбы в Тайбэ, в результате которой был убит 57-летний мужчина, житель Тиры.
На месте преступления находятся следователи и криминалисты, ведется розыск подозреваемых.
По предварительным данным, речь идет о преступлении, совершенном на почве кровной вражды.