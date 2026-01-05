Смотрич заблокировал введение защитной пошлины на импорт алюминия из Китая

Министр финансов Бецалель Смотрич заявил, что не поддержит введение антидемпинговой пошлины в отрасли алюминиевых профилей, несмотря на рекомендацию уполномоченного по торговым пошлинам в министерстве экономики.

Смотрич обосновал свою позицию тем, что антидемпинговая пошлина "ударит по строительной отрасли, задержит сдачу тысяч квартир и усугубит проблему дороговизны жизни".

Напомним, что две недели назад министр экономики Нир Баркат объявил о принятии рекомендации ограничить импорт алюминия для защиты израильской промышленности путем введения пошлины в размере 37% на продукцию 14 поставщиков алюминиевых профилей и прутков из Китая и пошлины в размере 105% на продукцию еще одного поставщика сроком на пять лет.

Однако для вступления такой пошлины в силу требуется также подпись министра финансов.

В своем заявлении сегодня вечером Смотрич утверждал, что расчеты минфина показали: введение пошлины нанесет прямой ущерб экономике в размере около 600 млн шекелей в год, и что израильский рынок находится в разгаре перехода на международные стандарты, и введение новых торговых ограничений на данном этапе нарушает подготовку импортеров и противоречит политике правительства по устранению барьеров и открытию рынка.

В объединении торговых палат выразили удовлетворение решением Смотрича, тогда как в объединении промышленников назвали его безответственным и обвинили министра финансов в намерении уничтожить израильскую промышленность.