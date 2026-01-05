x
Экономика

"Партнер" снижает цены на мобильные телефоны

время публикации: 05 января 2026 г., 13:00 | последнее обновление: 05 января 2026 г., 13:00
"Партнер" снижает цены на мобильные телефоны
Wikipedia.org. Фото: BarakLampit

Оператор сотовой связи "Партнер" объявил в понедельник, 5 января, о снижении цен на мобильные телефоны до уровня, на котором их продает сеть KSP.

При этом в "Партнер" предлагают три года гарантии, 27 лабораторий быстрого ремонта и сменный прибор в случае, если ремонт затягивается.

Данный шаг "Партнер" является следствием обострения конкуренции на рынке после активного захода на него продуктовых сетей, использующих продажу мобильных телефонов через параллельный импорт по сниженным ценам для привлечения покупателей.

