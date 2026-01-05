x
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

57 млн шек вместо миллиардов: Налоговое управление не дождалось денег от урегулирования криптовалют

Налоги
Криптовалюта
время публикации: 05 января 2026 г., 12:21
57 млн шек вместо миллиардов: Налоговое управление не дождалось денег от урегулирования криптовалют
Miriam Alster/FLASH90

В декабре 2023 года Налоговое управление анонсировало возможность выплаты налога держателями криптовалюты в обход банковской системы.

В управлении рассчитывали, что уже в первые полгода новая процедура принесет сотни миллионов шекелей налоговых поступлений, а в потенциале – миллиарды шекелей. Однако, как сообщает "Глобс", за два года ею воспользовались всего четыре налогоплательщика.

Двое уже заплатили 31 миллион шекелей налога в общей сложности и еще двое находятся в процессе урегулирования выплаты налога в районе 26 миллионов шекелей.

Основной проблемой реализации держателями криптовалют прибылей и уплаты налога является низкая готовность израильских банков заниматься вопросами криптовалют из опасений, связанных с отмыванием денег и финансированием террора.

Экономика
