57 млн шек вместо миллиардов: Налоговое управление не дождалось денег от урегулирования криптовалют

В декабре 2023 года Налоговое управление анонсировало возможность выплаты налога держателями криптовалюты в обход банковской системы.

В управлении рассчитывали, что уже в первые полгода новая процедура принесет сотни миллионов шекелей налоговых поступлений, а в потенциале – миллиарды шекелей. Однако, как сообщает "Глобс", за два года ею воспользовались всего четыре налогоплательщика.

Двое уже заплатили 31 миллион шекелей налога в общей сложности и еще двое находятся в процессе урегулирования выплаты налога в районе 26 миллионов шекелей.

Основной проблемой реализации держателями криптовалют прибылей и уплаты налога является низкая готовность израильских банков заниматься вопросами криптовалют из опасений, связанных с отмыванием денег и финансированием террора.