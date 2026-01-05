"Сандор" переносит часть рейсов в 1-й терминал и возвращает разницу в стоимости билетов

Авиакомпания "Сандор", дочерняя фирма авиакомпании "Эль-Аль", объявила об изменениях в организации вылетов на летний сезон.

В период с 29 марта по 24 октября 2026 года часть направлений компании будет обслуживаться из терминала 3, тогда как другая часть будет перенесена в терминал 1.

Рейсы "Сандор" в Белград (Сербия), Батуми и Тбилиси (Грузия), Тирану (Албания), Неаполь (Италия), Зальцбург (Австрия), а также в Ларнаку и Пафос (Кипр) будут выполняться из терминала 1.

Популярные греческие направления – Крит, Санторини, Родос и Салоники – также будут вылетать из этого терминала.

Компания отмечает, что пассажиры, купившие билеты на рейсы, изначально запланированные на вылет из терминала 3 и перенесенные в терминал 1, получат возврат разницы в аэропортовом сборе между двумя терминалами.

Возврат будет осуществлен автоматически на платежное средство, использованное при покупке билета, после выполнения рейса. Пассажиры, заказавшие билеты через туристического агента, получат возврат через своего агента. Компания подчеркивает, что пассажирам не требуется обращаться самостоятельно.

Зона предполетного досмотра в Терминале 1 будет расположена в секторе A, где пассажиры пройдут регистрацию, сдачу багажа и паспортный контроль. При этом пассажиры, путешествующие только с ручной кладью и прошедшие онлайн-регистрацию, смогут направиться непосредственно к пункту досмотра в секторе W – аналогично процедуре, действующей в Терминале 3.

Из терминала 3 продолжится обслуживание рейсов на Краков и Варшаву (Польша), Кишинев (Молдова), Тиват (Черногория), а также Лефкаду, Миконос и Кефалонию (Греция).