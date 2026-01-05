x
Экономика

Министры единогласно утвердили реформу рынка молочной продукции Бецалеля Смотрича

Реформы
Акции протеста
Правительство
продукты питания
Минфин
время публикации: 05 января 2026 г., 13:21 | последнее обновление: 05 января 2026 г., 13:21
Министры единогласно утвердили реформу рынка молочной продукции Бецалеля Смотрича
Tal Gal/Flash90

Комиссия министров по законодательству единогласно утвердила реформу молочного рынка в Израиле, несмотря на протесты селькохозяйственного сектора. После утверждения комиссией реформа передается для дальнейшего продвижения в Кнессет. Министр финансов Бецалель Смотрич поблагодарил министров за "поддержку важной реформы, направленной против снижения дороговизны в Израиле".

Тем временем по всей стране проходят акции протеста фермеров и владельцев молочных хозяйств: в сельскохозяйственной отрасли опасаются, что реформа может привести к закрытию примерно 400 ферм в мошавах и кибуцах в периферийных районах Израиля.

Фермеры устроили марши колонн тракторов по всей стране, они перекрывали дороги и перекрестки, а также выполняли различные демонстративные действия: выливали молоко, разбрасывали сено и солому. Сторонники "мирного протеста" раздавали застрявшим в пробках из-за перегороженных трасс водителям пакетики с шоко.

Напомним, в рамках готовящейся реформы молочного рынка минфин планирует снизить цены на сырое молоко на 15% уже с апреля 2026 года.

Молочная реформа предусматривает выкуп квот на молоко у малых ферм, укрупнение ферм для повышения эффективности, обеспечение квоты закупок по гарантированной цене с разрешением продавать (а не выливать) все, что выше этой квоты, субсидирование модернизации молочных хозяйств, и отмену импортных пошлин.

