Пассажиропоток в "Бен-Гурионе" восстанавливается, но остается ниже довоенного уровня

Международный аэропорт "Бен-Гурион" постепенно возвращается к обычным летним объемам работы, однако пассажиропоток все еще не достиг довоенного уровня, пишет "Калькалист".

По сведениям издания, в июле через главный израильский аэропорт, как ожидается, пройдут около 2,3 млн пассажиров. Это заметно больше, чем в июле 2025 года, когда пассажиропоток составил 1,67 млн человек, но все еще меньше уровня июля 2023 года – около 2,6 млн пассажиров.

"Калькалист" отмечает, что восстановлению авиационного рынка помогают возвращение иностранных авиакомпаний, ослабление доллара по отношению к шекелю и освобождение стоянок после вывода американских самолетов-заправщиков, которые ранее находились в Израиле.