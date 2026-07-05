Экс-гендиректор "Битуах Леуми": минфин использует страховые взносы для покрытия дефицита бюджета

Бывший генеральный директор "Битуах Леуми", ныне глава Электрической компании и заместитель председателя совета "Битуах Леуми" Меир Шпиглер в интервью "Калькалисту" обвинил бюджетный отдел министерства финансов в том, что повышение взносов в систему национального страхования фактически используется не для укрепления "Битуах Леуми", а для покрытия дефицита государственного бюджета.

По словам Шпиглера, актуарный дефицит "Битуах Леуми" связан не с чрезмерной щедростью пособий, а с политикой минфина: взносы были повышены, но дополнительные поступления переводятся в казну. Он утверждает, что из-за этой схемы "Битуах Леуми" теряет более 10 млрд шекелей в год, включая недополученное софинансирование со стороны государства.

Ранее государственный контролер Матаниягу Энгельман предупредил: реформа выплат по уходу за пожилыми людьми 2018 года привела к резкому росту расходов "Битуах Леуми" – с 7 млрд шекелей до 21 млрд шекелей в 2025 году – и приблизила срок исчерпания резервов института к 2035 году. Как сообщал Newsru.co.il, в докладе контролера говорилось, что без дополнительного финансирования "Битуах Леуми" не сможет в полном объеме выполнять свои обязательства по выплате пособий.

В минфине отвергают обвинения Шпиглера. В ответе, приведенном "Калькалистом", министерство заявило, что меры по финансированию военных расходов в бюджете 2025 года не изымали средства у "Битуах Леуми", а временное повышение взносов и заморозка ступеней начисления не влияют на финансовое состояние института "ни в лучшую, ни в худшую сторону".