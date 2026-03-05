x
05 марта 2026
Мир

ВСУ: ночью перехвачены 136 из 155 БПЛА. МО РФ: сбиты 76 беспилотников

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 05 марта 2026 г., 09:57 | последнее обновление: 05 марта 2026 г., 10:01
ВСУ: ночью перехвачены 136 из 155 БПЛА. МО РФ: сбиты 76 беспилотников
ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 5 марта 2026 года российские военные выпустили по Украине 155 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 136 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 18 ударных БПЛА в 8 локациях и падения фрагментов в 3 локациях.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 5 марта на территории Российской Федерации были перехвачены 76 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над акваторией Черного моря, над Крымом, над территорией Краснодарского края, над территорией Волгоградской, Ростовской, Саратовской и Астраханской областей. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

