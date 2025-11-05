Шатдаун правительства США стал самым продолжительным в истории страны

Федеральное правительство США переживает самый длительный шатдаун в истории: после провалившегося в Сенате голосования во вторник, 4 ноября, остановка финансирования превысила 35 дней и побила рекорд 2018-2019 годов.

Ранее самой длительной считалась остановка работы правительства США с 22 декабря 2018-го по 25 января 2019-го (35 дней).

Текущий кризис сопровождается масштабными отпусками за свой счет и задержками выплат: часть служб продолжает работу без оплаты, фиксируются сбои в социальных программах и рост задержек в аэропортах.

Нынешний шатдаун – один из самых ощутимых по масштабу последствий за десятилетия наблюдений; его причины СМИ связывают с затяжным спором вокруг параметров бюджета и сопутствующих политических условий.