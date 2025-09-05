В 2023 году пожертвования арабских стран университетам в США достигли рекордного уровня

Организация American-Israeli Cooperative Enterprise опубликовала второй отчет о пожертвованиях арабских стран американским университетам, подготовленный доктором Митчелом Бардом.

Согласно отчету, охватившему период с 1981 года по начало 2025 года, американские вузы получили 62 миллиарда долларов пожертвований из иностранных источников. Почти четверть этой суммы, 14,6 миллиардов долларов, поступили из арабских стран или от арабских доноров и структур. В том числе 6,6 миллиарда долларов поступили из Катара, 3,9 миллиарда – из Саудовской Аравии и 1,7 миллиарда – из ОАЭ.

При этом следует подчеркнуть, что речь идет о пожертвованиях на суммы 250 тысяч долларов и выше. Пожертвования ниже этой суммы не требовали отчетности вплоть до апреля 2025 года.

Пожертвования из арабских стран получили 290 вузов в 49 штатах США. 73% пожертвований не имели четкого предназначения. Большая часть остальных пожертвований направлялась на поддержку арабских студентов.

Объемы пожертвований из арабских стран резко выросли с 2020 года. На 2020-2024 годы пришлось около трети всей суммы, пожертвованной за 45 лет, а 2023 год стал рекордным – 1,4 миллиарда долларов. В 2024 году было пожертвовано 981 миллион долларов, однако это не полная сумма, поскольку не все вузы еще опубликовали свои данные.

С предыдущего отчета, опубликованного в ноябре 2023 года, Катар пожертвовал американским вузам 608 миллионов долларов, Саудовская Аравия – 394 миллиона, ОАЭ – 243 миллиона, Кувейт – 165 миллионов долларов.

Крупнейшим получателем арабских пожертвований являлся Корнуэльский университет, получивший 2,3 миллиарда долларов из арабских источников. Университеты Карнеги-Меллон, Джорджтаун и Техас А&М получили более миллиарда долларов каждый.

Только 4,072 пожертвования (29% от общего числа) на сумму 3,9 миллиарда долларов были сделаны с конкретной целью указывают цель. Но даже когда цель указывалась, она как правило была крайне расплывчатой. Так, 80% пожертвований с указанием цели были предназначены для оплаты обучения, стипендий или другой финансовой помощи.

Самое крупное отдельное пожертвование, превышающее 284 миллиона долларов, было предназначено для возмещения платы за обучение в университете Миссури-Канзас-Сити в весеннем семестре 2023 года. Для одного семестра обучения она предполагает поддержку тысяч кувейтских студентов.