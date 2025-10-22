Интерфейс Bit изменен, чтобы сократить число обманов с "запросами на перевод"

Платежное приложение Bit объявило о редизайне ключевых экранов, призванном защитить пользователей от новой схемы мошенничества, когда злоумышленники высылают "запрос на получение денег" и жертва по ошибке подтверждает его, считая, что отправляет платеж за товар/услугу.

Что изменилось:

- на экранах теперь четко разведены действия "Отправить деньги" и "Запросить деньги" – разные цвета, крупные заголовки и пиктограммы;

- при получении запроса всплывает крупное предупреждение с пояснением, что это именно просьба перевести средства, а не подтверждение оплаты;

- добавлен двойной шаг подтверждения: перед вводом кода/биометрии показаны имя получателя, сумма прописью и пометка "Запрос денег";

- для ссылок и QR-кодов включены дополнительные предупреждения (если запрос пришел от контакта вне адресной книги или сумма необычно велика);

- в справке приложения появился раздел о типичных сценариях обмана и кнопка быстрого обращения в поддержку/блокировки пользователя.

Автоматическое обновление Bit для iOS и Android происходит постепенно, ожидается, что оно завершится для всех пользователей на этой неделе.

Пользователям рекомендовано обновить приложение, переводить деньги только через раздел "Отправить" и проверять имя адресата перед подтверждением операции.