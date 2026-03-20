В Чехии расследуют пожар в "эпицентре израильской оружейной промышленности"

Власти Чехии расследуют подозрение в поджоге в связи с пожаром, вспыхнувшим в ночь на 20 марта в промышленном комплексе примерно в 120 км к востоку от столицы Праги, в Пардубице.

В результате пожара никто не пострадал.

Ответственность за поджог взяла на себя ранее неизвестная антиизраильская группировка под названием The Earthquake Faction. Активисты разослали электронные письма в чешские СМИ (включая сайт Aktuálně.cz), в которых назвали объект "эпицентром израильской оружейной промышленности в Европе" и заявили, что их цель – остановить "геноцид в Газе".

Группировка также распространила видеозапись, на которой якобы запечатлен сам процесс поджога (активисты поливают здание горючей жидкостью). Они подчеркнули, что специально выбрали время, чтобы никто из сотрудников не пострадал.

В то же время чешская оборонная компания LPP Holding подтвердила, что в пятницу на одном из ее объектов произошел пожар. Объект представляет собой производственную площадку, которую компания LPP Holding приобрела для создания (совместно с израильским концерном Elbit Systems) "Центра передового опыта". Центр занимается разработкой и производством беспилотных летательных аппаратов и систем управления.

Соглашение о стратегическом партнерстве между LPP Holding и Elbit Systems было подписано еще в октябре 2023 года. Предполагалось, что в Пардубице будут производить продукцию как для нужд ЦАХАЛа, так и для европейских заказчиков Elbit.

Министр внутренних дел Чехии Любомир Метнар вызвал кризисную группу министерства внутренних дел для расследования пожара.