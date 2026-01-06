x
Работники израильского хайтека реализовали в 2025 году опционы на 50 млрд шекелей

время публикации: 06 января 2026 г., 07:25 | последнее обновление: 06 января 2026 г., 07:25
Работники израильского хайтека реализовали в 2025 году опционы на 50 млрд шекелей
Flash90/Hadar Youavian

Несколько сотен работников израильского хайтека стали в 2025 году долларовыми миллионерами, несколько тысяч – шекелевыми миллионерами и несколько десятков тысяч получили более скромные суммы за счет реализации опционов и ограниченных акций в рамках вторичных сделок.

Как сообщает "Калькалист", в минувшем году работники израильского хайтека за счет реализации опционов и ограниченных акций получили на свои банковские счета 50 миллиардов шекелей нетто после вычета налогов, больше чем в рекордном 2021 году.

Только работники NVIDIA Israel реализовали в 2025 году акции на 3 миллиарда шекелей.

При этом указанная сумма не включает три крупнейших "экзита" 2025 года – Wiz, CyberArk и Armis, опционы по которым будут реализовываться в 2026 году.

По данным "Калькалиста", 75% реализовавших свои акции и опционы – мужчины, в подавляющем большинстве – жители Гуш-Дана, более 70% реализовавших – в возрасте 40 лет и старше.

