Арестован американский спецназовец, заработавший более $400 тысяч на ставках о захвате Мадуро

Расследование
США
Венесуэла
время публикации: 24 апреля 2026 г., 09:53 | последнее обновление: 24 апреля 2026 г., 10:05
Арестован американский спецназовец, заработавший более $400 тысяч на ставках о захвате Мадуро
AP Photo/Bernat Armangue

Министерство юстиции США сообщило об аресте 38-летнего военнослужащего армии США Гэннона Кена Ван Дайка, обвиняемого в использовании секретной служебной информации для ставок на платформе Polymarket.

По версии прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, Ван Дайк, служивший на базе Форт-Брэгг и участвовавший в планировании и проведении операции по захвату Николаса Мадуро, с 27 декабря по вечер 2 января сделал около 13 ставок на то, что американские силы войдут в Венесуэлу, а Мадуро будет отстранен от власти до конца января.

В предрассветные часы 3 января 2026 года американский спецназ задержал Мадуро и его жену в Каракасе. После публичного объявления об операции Polymarket закрыл соответствующие контракты как выигрышные, и Ван Дайк, по данным следствия, получил прибыль в 409881 доллар. Прокуратура утверждает, что после этого он вывел большую часть средств в зарубежное криптовалютное хранилище, затем перевел их на криптобиржу и брокерский счет, а также пытался удалить аккаунт на Polymarket.

Большое жюри предъявило Ван Дайку обвинения в незаконном использовании конфиденциальной правительственной информации в личных целях, хищении непубличной правительственной информации, мошенничестве с товарными контрактами, электронном мошенничестве и незаконной денежной операции.

Reuters отмечает, что это, по-видимому, первый случай, когда минюст США предъявил обвинения в инсайдерской торговле, связанной с рынком прогнозов.

Polymarket заявила, что сама передала информацию властям и сотрудничала со следствием.

МВД Венесуэлы сообщил о 100 убитых при попытке отражения атаки США, Мадуро и его жена были ранены
AP: ходе операции в Венесуэле были ранены семь американских военнослужащих
"Я не виновен": Николас Мадуро предстал перед судом в Нью-Йорке
Генпрокурор США: Мадуро и его жене предъявлены обвинения в "наркотерроризме"