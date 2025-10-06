"Израильская авиационная промышленность" представила новый бизнес-джет Gulfstream G-300

В конце минувшей недели в США была представлена новая модель бизнес-джета Gulfstream производства "Израильской оборонной промышленности" (IAI).

Gulfstream G300 придет на смену предыдущей версии, G280. Первые самолеты будут переданы клиентам в 2027 году.

G300 — двухдвигательный реактивный самолет категории больших среднемагистральных бизнес-джетов. Он способен перевозить от 8 до 10 пассажиров и летать на высоте до 45 тысяч футов без дозаправки на расстояние до 6700 км со скоростью около 1000 км/ч, например, из Нью-Йорка в Лондон или из Дубая в Сингапур. Стоимость самолета - от $28,9 млн, что немного дороже стартовой цены G280 ($25 млн).

Самолеты производятся совместно с американским производителем бизнес-джетов Gulfstream. Самолеты покидают производственную линию на заводе IAI в Лоде в базовом состоянии — без внешней окраски и пассажирского салона. Окраска и установка салона по заказу клиента осуществляется на заводе Gulfstream в Далласе (Форт-Уэрт, Техас). Американская компания также отвечает за маркетинг и продажи.

Основные отличия новой модели — модернизированная кабина пилотов, включая трехмерное изображение посадочных полос и точек остановки, большие окна в пассажирском салоне и новые двигатели.

С начала продаж G280 в 2012 году было произведено 300 самолетов этой модели общей стоимостью 7,5 миллиардов долларов. Среди известных владельцев G280 — певица Шакира, британский бизнесмен Джим Рэтклифф, а также компания Berkshire Hathaway Уоррена Баффета.

Кроме того, G280 использовался минобороны Израиля в качестве базы для создания самолетов специального назначения.