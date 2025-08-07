Италия планирует построить самый длинный подвесной мост

Рим утвердил проект на сумму 13,5 миллиарда евро, предусматривающий строительство самого длинного в мире подвесного моста, который соединит Сицилию с Калабрией – южным регионом Италии, расположенным на "мысе сапога", пишет BBC. По заверениям инженеров, мост будет способен выдержать землетрясения, несмотря на то, что его планируют возвести в одном из наиболее сейсмоопасных районов Средиземноморья.

Это очередная попытка итальянских властей реализовать строительство Мессинского моста – проекта, который в прошлом неоднократно откладывался из-за опасений по поводу высокой стоимости, экологических рисков, проблем с безопасностью и возможного влияния организованной преступности. Согласно утвержденному плану, Мессинский мост будет иметь длину 3,3 километра и будет соединять берега между двумя башнями высотой по 400 метров. В конструкции предусмотрены две железнодорожные линии в центре и по три автомобильные полосы движения с каждой стороны.

Власти Италии рассматривают возможность включения расходов на строительство моста в статью военного бюджета, чтобы они засчитывались в рамках цели НАТО по выделению 5% ВВП на нужды обороны.

Министр транспорта Маттео Сальвини, возглавляющий правую партию "Лига" и входящий в коалицию с Джорджей Мелони, приветствовал решение о реализации проекта. По его словам, строительство планируется завершить в период с 2032 по 2033 год. Сальвини также отметил, что проект обеспечит около 120 тысяч рабочих мест ежегодно и станет стимулом для экономического развития южных регионов страны – Сицилии и Калабрии, которые остаются одними из самых бедных в Европе.

Тем не менее, проект еще должен получить одобрение от Счетной палаты Италии, а также пройти согласование с природоохранными органами как на национальном уровне, так и со стороны Европейского Союза. Кроме того, жители районов по обе стороны Мессинского пролива, чьи дома или участки могут попасть под изъятие, должны быть проинформированы и смогут оспорить решение в суде. Это создает риск отсрочки или даже полной отмены строительства.

Проект уже не впервые сталкивается с задержками: с момента появления первых предложений более полувека назад, его реализация неоднократно откладывалась по самым разным причинам. Идея строительства моста вызывала сильное противодействие на протяжении многих лет. Среди основных опасений – вероятность того, что значительная часть государственных средств может быть расхищена мафиозными структурами, особенно учитывая серьезное влияние мафии в Сицилии и Калабрии на местную политику и общественную жизнь.