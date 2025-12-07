x
Экономика

Утвержден проект расширения 3-го терминала в аэропорту "Бен-Гурион"

Авиация
время публикации: 07 декабря 2025 г., 19:16 | последнее обновление: 07 декабря 2025 г., 19:22
Утвержден проект расширения 3-го терминала в аэропорту "Бен-Гурион"
Yossi Aloni/Flash90

Управление по планированию и строительству сообщило о существенном прогрессе в утверждении одного из ключевых проектов на территории международного аэропорта "Бен-Гурион": в строительство будет вложен миллиард шекелей.

Об этом в воскресенье, 7 декабря, сообщает сайт новостной службы 12 канала ИТВ.

Новый комплекс, который будет построен в восточной части третьего терминала, будет включать в себя самые современные багажные системы, офисы для административных работников, стойки регистрации и зоны разгрузки. В дальнейшем планируется строительство гостиницы на крыше восточного комплекса, которая будет обслуживать терминал.

Новое здание HBS призвано обеспечить необходимое качество услуг для растущего потока пассажиров и повысить операционные возможности аэропорта, приведя его в соответствие с международными стандартами.

