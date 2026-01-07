Mobileye покупает новый стартап Амнона Шаашуа за $900 млн

Принадлежащая корпорации Intel израильская компания Mobileye объявила вечером во вторник, 6 января, о приобретении израильского стартапа Mentee Robotics, занимающегося разработкой человекоподобного робота. Сумма сделки составляет около 900 млн долларов наличными и в акциях.

Напомним, что Mobileye была основана профессором Амноном Шаашуа и продана им Intel в 2017 году. При этом Шаашуа все еще занимает должность генерального директора компании.

Mentee Robotics также была основана Шаашуа в 2021 году.

В связи с этим, компания подчеркнула, что приобретение одобрено советом директоров Mobileye и Intel после рекомендации "стратегического комитета, состоящего из независимых директоров, а также крупнейшими акционерами Intel и Mobileye". Также подчеркивается, что сам Шашуа воздержался от участия в проверке и одобрении сделки.

Mentee будет работать как самостоятельное подразделение внутри Mobileye.

Стартап был основан в конце 2021 года Шаашуа, профессором Шаем Шалев-Шварцем, техническим директором Mobileye, и профессором Лиором Вольфом, который занимает пост генерального директора компании. Вольф - исследователь из Тель-Авивского университета, в свое время защитивший докторскую диссертацию под руководством Шаашуа. Компания разработала человекоподобного робота MenteeBot с двумя ногами, двумя руками, датчиками и камерами, а также программное обеспечение, основанное на технологиях искусственного интеллекта. В видеороликах, опубликованных в 2024 году, можно было увидеть демонстрации робота, передвигающегося по офису, поднимающего и расставляющего предметы. За время своего существования компания привлекла 38 млн долларов от фондов 10D, Ahren, Cisco и Samsung.