Экономика

"Ракевет Исраэль" сообщает об изменении и улучшении расписания поездов с 17 января

Ракевет Исраэль
время публикации: 07 января 2026 г., 18:24 | последнее обновление: 07 января 2026 г., 18:36
"Ракевет Исраэль" сообщает об изменении и улучшении расписания поездов с 17 января
Chaim Goldberg/Flash90

Железнодорожная компания "Ракевет Исраэль" с исхода субботы, 17 января, вводит новое расписание движения поездов, предусматривающее продление часов работы на некоторых станциях, увеличение составов и добавление более 40 тысяч сидячих мест по всей стране.

По сообщению "Ракевет Исраэль", с завершением работ по электрификации участка между станциями Офаким и Беэр-Шева будут продлены часы работы на этой линии и добавится около 4000 пассажирских сидячих мест ежедневно. С воскресенье по четверг часы работы будут продлены примерно до полуночи, в пятницу – до 15:00, на исходе субботы железнодорожное сообщение будет возобновлено в полном объеме.

На линии "Табат а-Шарон" и "А-Негев Маарави" (Герцлия – Офаким) впервые будут добавлены новые электропоезда Siemens (двухэтажные электрические составы). Их введение стало возможным благодаря проекту электрификации, позволяющему эксплуатировать современные, длинные и вместительные поезда при сохранении высокого уровня сервиса и точности.

На линии Нетания – Реховот поезда Siemens будут удлинены с шести вагонов до 12 вагонов, что добавит около 8000 пассажирских сидячих мест ежедневно.

На линии Кармиэль – Беэр-Шева поезда будут удлинены до девяти вагонов, что добавит около 3240 мест ежедневно.

На линии Нагария – аэропорт "Бен-Гурион" – Модиин поезда будут удлинены до девяти вагонов в часы пик, что добавит около 13140 мест ежедневно.

На линии Нагария – Беэр-Шева поезда будут удлинены до восьми вагонов, что добавит 3240 мест ежедневно.

На линии Бейт-Шеан – Атлит и Кармиэль – Хайфа будут перемещены двухэтажные красные поезда, что добавит более 10 тысяч мест ежедневно.

При запуске нового расписания будет изменено время отправления некоторых поездов, будут скорректированы также часы работы на исходе субботы. Изменения вступят в силу в субботу вечером 17 января 2026 года.

