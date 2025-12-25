Из-за неисправности приостановлено железнодорожное сообщение с Беэр-Шевой

Компания "Ракевет Исраэль" сообщила о временной приостановке железнодорожного движения между станциями Лод и Беэр-Шева из-за неисправности в системе железнодорожной сигнализации.

Также остановлено движение поездов между станциями Лод и Бейт-Шемеш.

Пассажирам, следующим в Беэр-Шеву или из Беэр-Шевы, рекомендовано пользоваться альтернативным маршрутом – линией Западного Негева через станции Сдерот, Нетивот и Офаким.

В компании "Ракевет Исраэль" заявили, что ремонтные бригады работают над устранением неисправности и восстановлением движения по расписанию.