Costs of War: за два года США оказали Израилю военную помощь на $21,7 млрд

Согласно новому исследованию проекта Costs of War при Университете Брауна, с 7 октября 2023 года, после начала войны "Железные мечи", США предоставили Израилю военную помощь по меньшей мере на $21,7 млрд, сообщает Associated Press.

В первый год войны объем американской военной помощи Израилю составил $17,9 млрд, во второй – около $3,8 млрд. Часть поставок уже выполнена, остальное придет по контрактам в ближайшие годы, отмечается в отчете.

Кроме того, Costs of War публикует оценку, согласно которой дополнительные расходы США на военное присутствие и операции на Ближнем Востоке за два года составили $9,65-12 млрд.

Государственный департамент США, Пентагон и Белый дом не комментируют эту публикацию.