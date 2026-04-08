x
08 апреля 2026
последняя новость: 20:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

FlyDubai, Etihad и Ethiopian подали запрос на возобновление полетов в Израиль

Авиация
ОАЭ
время публикации: 08 апреля 2026 г., 20:03 | последнее обновление: 08 апреля 2026 г., 20:05
FlyDubai, Etihad и Ethiopian подали запрос на возобновление полетов в Израиль
AP Photo /Jon Gambrell

В связи с решением министра транспорта Мири Регев снять ограничения на работу аэропорта Бен-Гурион, три иностранных авиакомпании подали запрос на немедленное возобновление полетов.

Первыми намерены вернуться две компании из Объединенных Арабских Эмиратов – FlyDubai и Etihad, а также эфиопская Ethiopian Airlines.

Напомним, что ранее Wizz Air объявил, что возобновит полеты в Израиль не ранее конца апреля.

Экономика
