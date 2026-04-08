FlyDubai, Etihad и Ethiopian подали запрос на возобновление полетов в Израиль
время публикации: 08 апреля 2026 г., 20:03 | последнее обновление: 08 апреля 2026 г., 20:05
В связи с решением министра транспорта Мири Регев снять ограничения на работу аэропорта Бен-Гурион, три иностранных авиакомпании подали запрос на немедленное возобновление полетов.
Первыми намерены вернуться две компании из Объединенных Арабских Эмиратов – FlyDubai и Etihad, а также эфиопская Ethiopian Airlines.
Напомним, что ранее Wizz Air объявил, что возобновит полеты в Израиль не ранее конца апреля.