Цены на нефть упали на 15%

После объявления США и Ирана о двухнедельном прекращении огня цены на нефть на мировых рынках резко снизились.

Американская нефть WTI потеряла в цене 15% и торгуется в районе отметки в 96 долларов за баррель.

Европейская нефть Brent подешевела на 13% и торгуется в районе 95 долларов за баррель.

Эмиратская нефть Murban подешевела на 19% и торгуется в районе 97 долларов за баррель.