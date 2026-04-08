Цены на нефть упали на 15%
время публикации: 08 апреля 2026 г., 06:52 | последнее обновление: 08 апреля 2026 г., 06:52
После объявления США и Ирана о двухнедельном прекращении огня цены на нефть на мировых рынках резко снизились.
Американская нефть WTI потеряла в цене 15% и торгуется в районе отметки в 96 долларов за баррель.
Европейская нефть Brent подешевела на 13% и торгуется в районе 95 долларов за баррель.
Эмиратская нефть Murban подешевела на 19% и торгуется в районе 97 долларов за баррель.