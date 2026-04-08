x
08 апреля 2026
|
последняя новость: 06:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
08 апреля 2026
|
08 апреля 2026
|
последняя новость: 06:52
08 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Цены на нефть упали на 15%

Нефть и газ
время публикации: 08 апреля 2026 г., 06:52 | последнее обновление: 08 апреля 2026 г., 06:52
AP Photo/Kin Cheung

После объявления США и Ирана о двухнедельном прекращении огня цены на нефть на мировых рынках резко снизились.

Американская нефть WTI потеряла в цене 15% и торгуется в районе отметки в 96 долларов за баррель.

Европейская нефть Brent подешевела на 13% и торгуется в районе 95 долларов за баррель.

Эмиратская нефть Murban подешевела на 19% и торгуется в районе 97 долларов за баррель.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 08 апреля 2026

AP: по соглашению Иран и Оман смогут взимать плату с судов за проход через Ормузский пролив