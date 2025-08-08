x
08 августа 2025
|
последняя новость: 07:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 августа 2025
|
08 августа 2025
|
последняя новость: 07:53
08 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

"Заплати за меня": McDonald's открыл новую опцию для израильских родителей

Потребление
время публикации: 08 августа 2025 г., 07:39 | последнее обновление: 08 августа 2025 г., 07:41
Cпутниковый интернет Starlink Илона Маска доступен в Израиле
Nati Shohat/Flash90

Компания McDonald's Israel выпустила обновление для своего мобильного приложения, в котором появились два новых инструмента – услуга "Заплати за меня" и "Кошелек McDonald's".

"Заплати за меня" предназначена в первую очередь для семей с детьми. Функция позволяет ребенку заказать себе еду в McDonald's и прислать родителю ссылку для оплаты заказа.

"Кошелек McDonald's" предназначен для организации в приложении всех талонов, ваучеров и подарочных карт от различных потребительских клубов, а также поддерживает опцию оплаты через карту "Сибус".

Основное преимущество кошелька в том, что остаток ваучера, который не был использован полностью, не пропадает, как это происходит с традиционными физическими ваучерами. Вместо этого остаток автоматически накапливается в кошельке и остается доступным для использования в будущих покупках. Кроме того, кошелек объединяет все типы ваучеров, что позволяет удобно использовать их все вместе.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 30 июня 2025

McDonald's ищет нового франчайзи в Израиле
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 22 апреля 2025

McDonald's в Израиле повысила цены на детские порции