"Заплати за меня": McDonald's открыл новую опцию для израильских родителей

Компания McDonald's Israel выпустила обновление для своего мобильного приложения, в котором появились два новых инструмента – услуга "Заплати за меня" и "Кошелек McDonald's".

"Заплати за меня" предназначена в первую очередь для семей с детьми. Функция позволяет ребенку заказать себе еду в McDonald's и прислать родителю ссылку для оплаты заказа.

"Кошелек McDonald's" предназначен для организации в приложении всех талонов, ваучеров и подарочных карт от различных потребительских клубов, а также поддерживает опцию оплаты через карту "Сибус".

Основное преимущество кошелька в том, что остаток ваучера, который не был использован полностью, не пропадает, как это происходит с традиционными физическими ваучерами. Вместо этого остаток автоматически накапливается в кошельке и остается доступным для использования в будущих покупках. Кроме того, кошелек объединяет все типы ваучеров, что позволяет удобно использовать их все вместе.