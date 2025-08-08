Раввин Ландо призывает харедим вывести инвестиции из Израиля

В рамках борьбы против призыва ультраортодоксальной молодежи на срочную службу один из лидеров ультраортодоксального еврейства, раввин Дов Ландо, продвигает кампанию по выводу инвестиций из Израиля несколькими крупными ультраортодоксальными общинами.

Как сообщает Второй канал ИТВ, раввин Ландо обратился с этой идеей к руководителям антисионистской ультраортодоксальной общины "Эда Харедит", полностью отказывающейся от сотрудничества с государством.

Согласно сообщению, в "Эда Харедит" заявили, что рассмотрят призыв Ландо и дадут ответ позднее. В сообщении цитируются источники внутри общины, согласно которым такой шаг может привести "к краху банковской системы".