Cпутниковый интернет Starlink Илона Маска доступен в Израиле

Министерство связи сообщило, что компания спутниковой интернет-связи Starlink, принадлежащая Илону Маску, выполнила все регуляторные требования и с сегодняшнего начинает работать в Израиле.

Согласно израильской версии сайта, компания будет предлагать в Израиле спутниковый интернет-пакет по цене от 230 шекелей в месяц за ширину канала до 200 мегабит в секунду для домохозяйств.

Для бизнесов цены на пакеты колеблются от 300 до 1400 шекелей в месяц в зависимости от ширины канала, с приоритетом в сети и приоритетной поддержкой.

Кроме того, израильтяне теперь могут купить мобильный пакет Roam, позволяющий подключаться из практически любого места в мире, где действует компания, включая море.

Предлагаемые цены заметно дороже, чем у израильских поставщиков, и услуга в первую очередь подходит домохозяйствам в местах с плохой или отсутствующей интернет-инфраструктурой, а также компаниям и структурам, для которых бесперебойная интернет-связь является жизненно важной.