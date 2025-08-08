x
08 августа 2025
|
последняя новость: 07:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 августа 2025
|
08 августа 2025
|
последняя новость: 07:53
08 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Cпутниковый интернет Starlink Илона Маска доступен в Израиле

Интернет
Илон Маск
время публикации: 08 августа 2025 г., 07:13 | последнее обновление: 08 августа 2025 г., 07:56
Cпутниковый интернет Starlink Илона Маска доступен в Израиле
Wikipedia.org. Фото: Official SpaceX Photos

Министерство связи сообщило, что компания спутниковой интернет-связи Starlink, принадлежащая Илону Маску, выполнила все регуляторные требования и с сегодняшнего начинает работать в Израиле.

Согласно израильской версии сайта, компания будет предлагать в Израиле спутниковый интернет-пакет по цене от 230 шекелей в месяц за ширину канала до 200 мегабит в секунду для домохозяйств.

Для бизнесов цены на пакеты колеблются от 300 до 1400 шекелей в месяц в зависимости от ширины канала, с приоритетом в сети и приоритетной поддержкой.

Кроме того, израильтяне теперь могут купить мобильный пакет Roam, позволяющий подключаться из практически любого места в мире, где действует компания, включая море.

Предлагаемые цены заметно дороже, чем у израильских поставщиков, и услуга в первую очередь подходит домохозяйствам в местах с плохой или отсутствующей интернет-инфраструктурой, а также компаниям и структурам, для которых бесперебойная интернет-связь является жизненно важной.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 25 июля 2025

СМИ: Маск приказал отключить Starlink в Херсоне во время наступления Украины в 2022 году
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 14 июня 2025

СМИ: Маск активировал спутниковый интернет Starlink над Ираном
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 14 июня 2025

СМИ: Маск активировал спутниковый интернет Starlink над Ираном