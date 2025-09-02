"Битуах Леуми" продвигает больничные для самозанятых, попавших в больницу

Руководство Ведомства национального страхования ("Битуах Леуми") и Форум самозанятых во Всеобщей федерации профсоюзов ("Гистадрут Клалит") договорились о продвижении инициативы по сокращению разрывов между социальными правами самозанятых и наемных работников.

В рамках инициативы предлагается предоставить самозанятым право на "пособие на госпитализацию", которое станет заменой больничных выплат в случае госпитализации. Кроме того, рассматривается право на "траурное пособие", выплачиваемое в случае смерти родственника первой степени.

Следует отметить, что на данный момент речь идет о внутренней инициативе "Битуах Леуми", тогда как для реализации инициативы потребуется согласие министерства финансов.

"Пособие на госпитализацию" предлагается выплачивать с третьего дня госпитализации, но не более, чем на 18 дней в году. Размер выплаты будет составлять 395 шекелей в сутки (1/30 средней зарплаты по стране за день госпитализации).

"Траурное пособие" предлагается установить в размере 2770 шекелей за семь дней траура, без проверки доходов и различий в обычаях траура между различными религиями и общинами.