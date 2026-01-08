x
Экономика
Экономика

Инвестфонды из Персидского залива активно закупали израильские гособлигации

Минфин
ОАЭ
время публикации: 08 января 2026 г., 07:35 | последнее обновление: 08 января 2026 г., 07:44
Инвестфонды из Персидского залива активно закупали израильские гособлигации
Noam Revkin Fenton/Flash90

Департамент главного аудитора министерства финансов завершил регулярное ежегодное размещение государственных облигаций Израиля в иностранной валюте, предназначенное для поддержки связей с инвесторами и создания бенчмарка для облигаций израильских корпораций.

В рамках эмиссии были размещены облигации со сроком погашения 5, 10 и 30 лет на общую сумму 6 миллиардов долларов. В эмиссии приняли участие около 300 институциональных инвесторов из трех десятков стран, включая инвестфонды из ОАЭ и Бахрейна, закупившие израильские гособлигации на сотни миллионов долларов.

Спред доходности между израильскими и американскими 10-летними облигациями составил 100 базовых пунктов, что на треть меньше, чем при предыдущей эмиссии, проводившейся в разгар боевых действий, но все еще существенно выше довоенных показателей и еще выше текущих показателей референсной для Израиля группы стран.

