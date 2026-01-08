Японская делегация посетила Израиль для изучения возможности оборонных закупок

Пятнадцать депутатов парламента Японии от различных политических партий посетили Израиль для ознакомления с передовыми системами вооружений,

Делегацию возглавил Ицунори Онодэра, руководитель Совета по исследованиям национальной безопасности правящей партии. В ходе визита, проходившего с 5 по 8 января, депутаты встретились с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, министром иностранных дел Гидеоном Сааром и президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

"Израиль обладает самыми передовыми в мире технологиями в области противоракетной обороны, кибербезопасности и беспилотников, что будет полезно для формирования будущей политики безопасности Японии и разработки эффективной стратегии безопасности, повышающей сдерживание", - написал в своем блоге в сети X Онодэра по итогам визита.

Следует отметить, что Япония приняла решение о значительном увеличении оборонного бюджета и планирует существенную модернизацию своих вооруженных сил.