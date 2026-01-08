x
08 января 2026
|
последняя новость: 21:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 января 2026
|
08 января 2026
|
последняя новость: 21:41
08 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Японская делегация посетила Израиль для изучения возможности оборонных закупок

Оборонка
Япония
время публикации: 08 января 2026 г., 21:27 | последнее обновление: 08 января 2026 г., 21:34
Японская делегация посетила Израиль для изучения возможности оборонных закупок
Albert Sadikov/Flash90

Пятнадцать депутатов парламента Японии от различных политических партий посетили Израиль для ознакомления с передовыми системами вооружений,

Делегацию возглавил Ицунори Онодэра, руководитель Совета по исследованиям национальной безопасности правящей партии. В ходе визита, проходившего с 5 по 8 января, депутаты встретились с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, министром иностранных дел Гидеоном Сааром и президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

"Израиль обладает самыми передовыми в мире технологиями в области противоракетной обороны, кибербезопасности и беспилотников, что будет полезно для формирования будущей политики безопасности Японии и разработки эффективной стратегии безопасности, повышающей сдерживание", - написал в своем блоге в сети X Онодэра по итогам визита.

Следует отметить, что Япония приняла решение о значительном увеличении оборонного бюджета и планирует существенную модернизацию своих вооруженных сил.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook