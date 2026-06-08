Factory 54 закрывает магазины детской одежды Petit Bateau в Израиле

Группа Factory 54 объявила о прекращении работы в Израиле магазинов французского бренда детской одежды Petit Bateau, которыми она управляла по франшизе.

Три магазина бренда в торговом центре TLV в Тель-Авиве, в торговом центре Рамат-Авив и в комплексе "Мамила" в Иерусалиме будут закрыты.

Причина закрытия - слишком узкая, хотя и лояльная, аудитория.