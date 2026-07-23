"Челси" приобрел Моргана Роджерса за рекордные 117 миллионов фунтов

Футбольный клуб "Челси" объявил о переходе 23-летнего атакующего полузащитника сборной Англии Моргана Роджерса из "Астон Виллы". Футболист подписал контракт до 2033 года.

По данным британских СМИ, сумма трансфера составила 117 миллионов фунтов стерлингов, что сделало Роджерса самым дорогим британским игроком в истории.

Предыдущий рекорд принадлежал Эллиоту Андерсону, за которого "Манчестер Сити" ранее этим летом заплатил 116 миллионов фунтов.

Еще три года назад "Манчестер Сити" продал Роджерса в "Мидлсбро" примерно за 1,1 миллиона фунтов. За первую команду "горожан" он не провел ни одного официального матча. В феврале 2024 года игрок перешел в "Астон Виллу", где забил 31 гол в 125 матчах и стал одним из лидеров команды.

В минувшем сезоне Роджерс помог "Астон Вилле" выиграть Лигу Европы и был признан лучшим игроком турнира. На чемпионате мира 2026 года он принял участие в семи из восьми матчей сборной Англии, занявшей третье место.