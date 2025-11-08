x
08 ноября 2025
08 ноября 2025
08 ноября 2025
Экономика

Минфин предлагает ввести экологический налог на вылетающие авиарейсы

Экология
Авиация
Налоги
время публикации: 08 ноября 2025 г., 21:46
Минфин предлагает ввести экологический налог на вылетающие авиарейсы
AP Photo/Matias Delacroix

Министерство финансов включило в проект закона о государственном регулировании введение нового налога на авиакомпании, призванного компенсировать экологический ущерб от выбросов углерода.

Предлагаемый налог будет определяться по двум параметрам: вес самолета и дальность полета. Он будет разделен на четыре категории веса и три типа рейсов.

Для самых маленьких самолетов (до 50 тонн) налог составит 1235 шекелей за ближний рейс, 4260 шекелей за средний рейс и 15 188 шекелей за дальний рейс.

Для самых больших самолетов (более 300 тонн) налог составит 7074 шекеля за ближний рейс, 23 966 шекелей за средний рейс и 95 777 шекелей за дальний рейс.

Налог будет взиматься только с вылетающих рейсов. Ближний рейс определяется как внутренний рейс или рейс в страну, аэропорт столицы которой находится на расстоянии до 500 километров от Бен-Гуриона, средний рейс - на расстояние 500-4000 километров, а дальний рейс - на расстояние более 4000 километров. Суммы будут привязаны к индексу потребительских цен.

По оценке министерства, налоговые поступления от нового налога составят около 1 млрд шекелей в год.

Экономика
