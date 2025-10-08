Дания продвигает запрет на доступ к соцсетям детей до 15 лет

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила в ходе выступления в парламенте, что ее правительство намерено заблокировать доступ к социальным сетям для детей младше 15 лет с начала 2026 года.

"Мы создали монстра", - заявила Фредериксен на открытии сессии Риксдага, обвинив социальные сети в том, что они "крадут у детей детство".

Датский лидер также добавила, что доля детей и подростков, страдающих от тревоги и депрессии, выросла до рекордных уровней: "Они видят на своих экранах вещи, которые не должен видеть ни один ребенок или подросток".

Вместе с тем, Фредериксен не уточнила, какие социальные платформы попадут под запрет. По ее словам, у родителей будет возможность дать своим детям разрешение на использование социальных сетей, но только с 13 лет.

О намерении ввести подобный запрет объявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Напомним, что в этом году Австралия стала первой страной в мире, запретившей использование платформ социальных сетей, таких как Facebook, Snapchat, TikTok и YouTube, для детей младше 16 лет.